O tenente da Polícia Militar Sanndiney Batista afirmou que os corpos das crianças estavam carbonizados quando foram encontrados. Ao g1, o delegado Humberto Teófilo explicou que na gravação da ligação com o pai das crianças foi possível ouvir as meninas implorando para que ele não as matassem. “As meninas estavam gritando ‘não faz isso’. Os avós estavam desesperados quando pararam a viatura para pedir ajuda”, contou o delegado.

De acordo com o delegado, o homem agrediu a esposa após saber da traição. No dia do crime, ele pegou o carro dela e buscou as meninas na escola. “Ele normalmente não busca as crianças no colégio, ontem ele foi. Então ele pegou as duas lá e não voltou para casa”, disse o delegado.