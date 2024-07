Mulher que provocou morte de idoso é condenada a 30 anos de prisão

Marisa Alves da Silva, de 51 anos, foi condenada a 30 anos de reclusão em regime fechado por latrocínio (roubo seguido de morte) após aplicar o golpe conhecido como “boa noite, Cinderela” em um idoso de 91 anos em Fernandópolis. O crime ocorreu em outubro de 2023 e a vítima faleceu em dezembro do mesmo ano.

O crime:

Marisa abordou o idoso na rua e o acompanhou até sua casa no bairro Higienópolis. Lá, ela dopou a vítima com clonazepan e roubou R$ 1.300 em dinheiro, utensílios domésticos e uma joia. O idoso foi encontrado desacordado no dia seguinte por familiares e levado à Santa Casa de Fernandópolis. Devido ao seu estado grave, ele foi transferido para o Hospital de Base de Rio Preto, onde faleceu no dia 1º de dezembro.

Investigação e julgamento:

A Polícia Civil investigou o caso e prendeu Marisa em novembro de 2023. O julgamento teve início em junho de 2024 e a sentença condenatória foi publicada nesta segunda-feira (17).

O golpe “boa noite, Cinderela”:

No golpe “boa noite, Cinderela”, a vítima é dopada com uma substância que a deixa desacordada e vulnerável. Em seguida, os criminosos roubam seus pertences e a abandonam.