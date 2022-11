No dia do crime, o autor foi avisado pelos filhos que Evangelista estava na residência dele acompanhado de outra pessoa, posteriormente identificada como João Pereira da Silva.

Consta na denúncia do Ministério Público que “o denunciado, farto das ameaças perpetradas pela vítima, aproveitou o ensejo para pôr em marcha seu plano de dar cabo àquela situação. Andrino chamou seu comparsa Jesus Batista e, juntos, renderam as vítimas e as transportaram para a estrada Boiadeira, em local ermo, executando-as brutalmente, mediante disparos de arma de fogo desferidos por Andrino e facadas desferidas por Jesus”.