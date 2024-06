O mandado foi emitido pela 3ª Vara da Comarca de Santa Fé do Sul e está relacionado a crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. O empresário foi condenado duas vezes de acordo com o Art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98, em conformidade com o Art. 71, caput, do Código Penal, com penas fixadas em dois anos e quatro meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

A investigação que levou à sua condenação está relacionada a uma empresa que causou consideráveis prejuízos em Votuporanga, Santa Fé do Sul e região.

No momento da prisão, o empresário foi informado sobre as advertências e obrigações gerais estabelecidas no Art. 115 da Lei de Execução Penal, que ele deverá cumprir durante seu regime domiciliar.