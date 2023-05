Carga ilegal de madeira de quase R$ 100 mil é apreendida em operação

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma carga ilegal de madeira foi apreendida nesta última segunda-feira, (08/05/2023), durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-153, em Icém (SP).

De acordo com a PRF, a ação que visa o combate ao transporte de madeira ilegal na BR-153 acontece entre os dias 8 e 10 de maio de 2023. No primeiro dia desta operação os policiais conseguiram apreender 35,6 metros cúbicos de madeira ilegal de origem amazônica, avaliada em quase R$ 100 mil, que estava sendo transportada do Pará até a capital paulista.

Além da madeira ilegal, o veículo apresentava adulteração no sistema de redução de poluição, o que já configura crime ambiental. A carga ilegal e o caminhão já haviam sido apreendidos pela PRF e encaminhada para um órgão ambiental municipal no estado do Pará, porém, foi liberado irregularmente e seguiu viagem.

Na noite de ontem, o veículo foi abordado novamente pela PRF no km 3 da BR-153, em Icém, onde foi apreendido pela segunda vez. Com o apoio da Polícia Ambiental, a carga de madeira foi catalogada e apreendida, e será destinada para doação para a Associação Lar São Francisco de Assis, em Jaci (SP).Gazeta do Interior