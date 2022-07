Mulher morre engasgada com pedaço de carne em Tanabi

Fatalidade foi em propriedade rural de Tanabi, ontem

Cleide Costa, de 42 anos de idade, conforme apurado inicialmente estaria em sua casa, na cozinha, no bairro Sitio do Estado e por volta das 18 horas deste domingo começou a passar mal. Um de seus vizinhos tentou socorre-la porém ela veio a falecer no local.

Conforme informações apuradas, Cleide Costa teria engasgado com um pedaço de carne, familiares e amigos tentaram socorre-la, logo em seguida ela foi atendida pela ambulância de Tanabi possivelmente sem vida e encaminhada até a Santa Casa onde foi confirmado o óbito.

Cleide Costa, era casada e deixa dois filhos de 9 e 12 anos de idade. A família teve que se deslocar até a cidade de Mirassol para fazer Boletim de Ocorrência para liberação de seu corpo para realizar o velório.

Nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos.

(Samir Cesar / Tanabi Noticias)