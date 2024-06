Vereador pede limpeza da sujeira provocada por pombos na praça São Bento

O vereador Mehde Meidão (PSD) renovou seu apelo para que o departamento responsável da Prefeitura de Votuporanga realize limpezas regulares na Praça São Bento, especialmente nos dias de feira livre, quando o local recebe grande número de frequentadores. Ele destaca a necessidade urgente de combater a sujeira causada pelos pombos, alertando para os riscos de doenças graves que suas fezes podem transmitir.

Meidão ressalta que é amplamente conhecido que as fezes de pombos urbanos podem conter agentes patogênicos perigosos, como os fungos causadores de criptococose. Ele enfatiza que a limpeza é crucial em áreas como praças, onde as fezes das aves podem acumular e propagar esses fungos. Durante as feiras, quando há grande circulação de pessoas na praça, as fezes são espalhadas pelo pisoteio, tornando-se um risco significativo à saúde pública, especialmente para os feirantes que lidam com alimentos e para todos os frequentadores, incluindo crianças.

O vereador argumenta que a realização de limpezas periódicas, especialmente nos dias de feira, ajudaria a reduzir esses riscos, permitindo que os frequentadores e feirantes aproveitem o espaço com tranquilidade, como têm feito há anos. Ele reitera que seu pedido é sério, respaldado pelo apoio de moradores preocupados que têm evitado consumir produtos na Praça São Bento devido ao temor de contrair doenças associadas aos pombos.

Meidão enfatiza que a saúde pública e o bem-estar dos munícipes devem ser prioridade, e que a limpeza regular é essencial para preservar a tradição e a segurança da praça como um espaço de convívio e comércio seguro para todos.