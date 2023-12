Bombeiros controlam incêndio em residência em Fernandópolis

Um incêndio registrado neste domingo (17) mobilizou duas equipes do Corpo de Bombeiros que conseguiram controlar as chamas em uma residência localizada no bairro Bom Jesus em Fernandópolis, no interior de São Paulo.

De acordo com populares, a ação rápida dos policiais evitou que o fogo se alastrasse e consumisse todo o imóvel.

A Polícia Civil deve investigar a suposta informação de que um morador teria iniciado o incêndio.

Não há informações de feridos.