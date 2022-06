Conforme o edital, lançado nesta semana, Rio Preto está entre os municípios onde a PM realizará os exames de conhecimentos com data prevista para o dia 4 de setembro deste ano, no período da tarde. Além de Rio Preto, essa etapa também será realizada nas cidades Araçatuba; Bauru; Campinas; Piracicaba; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; Santos; São José dos Campos; São Paulo e Sorocaba.

Segundo o Governo de SP, os candidatos devem estar atentos a alguns requisitos para fazer a inscrição. Dentre eles, precisam ter concluído o Ensino Médio ou equivalente, ser brasileiros e ter entre 17 e 30 anos. É necessário estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares e ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”. “Tatuagens são permitidas, desde que não faça alusão à discriminação, violência ou seja ofensiva à PM ou aos direitos humanos. As mulheres interessadas necessitam de altura mínima de 1,55 metro e os homens, de 1,60 m. Para tomar posse, os candidatos deverão ter sido aprovados em todas as etapas do concurso público”, afirma o governo em nota.