CTMO divulga novos cursos de qualificação profissional com instituições parceiras

Cursos são nas áreas de tecnologia da informação, automotiva e de empreendedorismo; inscrições são feitas pela internet

O Centro de Treinamento de Mão de Obras “Altino Regiane”, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga anuncia quatro novos cursos de qualificação profissional em conjunto com instituições parceiras. Todos são gratuitos e estão com inscrições abertas.

Tecnologia e Eletricidade Automotiva

O curso faz parte do programa Novotec Expresso, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. Para participar, é necessário ter entre 14 e 24 anos e ser estudante ou concluinte do Ensino Médio. Estão disponíveis duas turmas com 25 vagas cada uma, sendo uma para aulas durante a semana no período da tarde, e outra com aulas aos sábados no período integral. As aulas serão oferecidas no Senai de Votuporanga entre os meses de setembro a dezembro.

O programa Novotec Expresso prevê bolsa-auxílio de até R$ 600, valor dividido em 4 parcelas mensais de R$ 150, que são referentes à máxima duração do curso que é de 4 meses. Para receber a bolsa, os alunos devem atender os critérios de elegibilidade do programa que estão disponíveis no site www.novotec.sp.gov.br. As inscrições pode ser feitas no site até o dia 15 de agosto.

Desenvolvimento de Software para Web ou Celular

Este curso também faz parte do programa Novotec Expresso, portanto, para participar, é necessário ter entre 14 e 24 anos e ser estudante ou concluinte do Ensino Médio. Uma turma com 25 vagas está disponível com aulas aos sábados no período integral que também serão ministradas no Senai de Votuporanga entre os meses de setembro a dezembro.

O programa Novotec Expresso prevê bolsa-auxílio de até R$ 600, valor dividido em 4 parcelas mensais de R$ 150, que são referentes à máxima duração do curso que é de 4 meses. Para receber a bolsa, os alunos devem atender os critérios de elegibilidade do programa que estão disponíveis no site www.novotec.sp.gov.br. As inscrições também pode ser feitas no site até o dia 15 de agosto.

Fabrique e Venda Produtos de Confeitaria

Outro curso que está disponível é o Fabrique e Venda Produtos de Confeitaria pelo programa Empreenda Rápido, da parceria com o Senai e Sebrae. As aulas serão oferecidas de segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22h30, com início previsto para 15 de agosto e término em 1 de setembro, no Senai de Votuporanga. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/t20Kd0saQE e estão limitadas a 16 vagas.

O curso ensina gestão de vendas e finanças, além de ter por objetivo o desenvolvimento de competências para auxiliar nas operações do processo de fabricação de bolos e doces, do balanceamento ao acabamento final do produto, utilizando maquinários e equipamentos, em conformidade com normas e legislações sanitárias, ambientais, de segurança no trabalho e na qualidade.

Vendas, Marketing e Captação de Negócio

Se você é um empreendedor e pretende aprender mais sobre como melhorar suas vendas, marketing e captação de negócios, a parceria com o Sebrae Aqui irá oferecer essa qualificação entre os dias 23 e 31 de agosto, das 19h às 22h, no CTMO. Estão disponíveis 30 vagas e as inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/cursodevendasctmo