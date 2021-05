Mulher morre atropelada por carro em estrada vicinal

O filho da vítima, de oito meses, estava na cadeirinha e teve ferimentos leves.

Uma mulher de 25 anos morreu depois de ter a bicicleta atingida por um carro na noite deste domingo (17), em uma estrada vicinal, em Sales (SP). O filho da vítima, de oito meses, que estava na cadeirinha da bicicleta sofreu ferimentos leves.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher seguia de bicicleta pela estrada junto com o filho, quando um carro que estava no mesmo sentido bateu na traseira. Com o impacto da batida, a mãe e o bebê foram arremessados da bicicleta.

As equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A criança foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro de Sales. Segundo a Polícia Civil, o condutor do carro fez o teste do bafômetro, mas não foi comprovada a ingestão de álcool. O caso vai ser investigado.

O corpo da mulher foi enterrado na tarde desta segunda-feira (17) no Cemitério Municipal de Sales.

SBT Interior