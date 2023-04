Veículo destrói muro da FICCAP e motorista foge deixando placa

Um veículo destruiu parcialmente o muro do Recinto de Exposição da FICCAP em Santa Fé do Sul e fugiu do local. O fato foi registrado neste sábado, dia 15.

De acordo com as autoridades, o motorista teria perdido o controle do veiculo e se chocado contra o muro, causando danos patrimoniais.

Após o acidente o motorista evadiu do local, mas acabou deixando a placa do veiculo que havia caído do pára-choque no impacto.

A Polícia foi acionada juntamente com a Científica para elaboração de boletim de ocorrência.

O dono do veiculo, assim que localizado, deve responder pelo ato.

Região Noroeste