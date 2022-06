Mulher morre após cair de moto e ser atropelada por caminhão

Uma mulher morreu após cair da motocicleta que conduzia e teria sido atropelada na sequência, nesta sexta-feira à noite (3), em uma estrada vicinal que liga Penápolis a Avanhandava.

A condutora seguia pela pista com uma Honda CBX Aero quando, por motivos a serem apurados, acabou perdendo o controle da direção, caindo na pista.

Um caminhão, que vinha logo atrás, não conseguiu desviar, atropelando-a. O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado, no entanto, a vítima veio a óbito no local.

A Polícia Militar segue na vicinal auxiliando o trânsito. Equipe do IC (Instituto de Criminalística) realizará perícia.IMLO corpo será levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba, onde passará por exame necroscópico e, em seguida, liberado aos familiares para velório e sepultamento.

Um boletim de ocorrência será registrado e as causas do acidente apuradas pela Polícia Civil.