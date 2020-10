Acidente entre carro e motocicleta deixa jovem ferido em Votuporanga

Colisão aconteceu no cruzamento das ruas Guaporé com a Rio Branco; Vítima de 19 anos foi socorrida pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Casa de Saúde.

No final da tarde desta quarta-feira (30), um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado no cruzamento das ruas Guaporé com a Rio Branco, no bairro Vila Paes, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos o veículo e motocicleta abalroaram-se, deixando a vítima identificada como L.A., de 19 anos, com escoriações, sendo socorrido pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o Hospital Casa de Saúde.

Caso deve ser investigado.