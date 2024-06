Briga entre estudantes em escola termina em agressão

Uma briga entre quatro estudantes do ensino médio da Escola Estadual Alberto Andaló, em São José do Rio Preto, terminou em agressão na noite de segunda-feira (24).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as jovens, com idades entre 17 e 18 anos, se agredindo, gritando e puxando os cabelos. Outros alunos presenciam a cena, mas poucos intervêm para separar as estudantes.

Dois adultos, que aparentam ser a diretora e o inspetor da escola, tentam conter a confusão. Nas imagens, é possível notar o clima de desordem e a gritaria dentro da instituição de ensino.

Medidas tomadas pela escola

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc-SP) repudiou o episódio e informou que a equipe gestora da escola controlou a briga e acionou a ronda escolar. Os responsáveis pelas estudantes foram chamados à unidade escolar e as jovens foram levadas para casa. As atividades presenciais na escola foram suspensas durante esta semana e serão realizadas de forma remota.

Ações para prevenir novos conflitos

A equipe regional do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva) está acompanhando o caso e vai elaborar ações de conscientização para toda a comunidade escolar. Um psicólogo também está disponível para atender as estudantes envolvidas na briga.