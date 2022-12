Mulher é lançada para fora de carro e morre após capotamento

Uma mulher de 28​​ anos, identificada como Mirela Carvalho Dias, morreu na noite deste domingo (25) depois de se envolver em um acidente na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Birigui (SP). Ela estava em um carro, que era conduzido por um jovem de 20 anos e capotou na rodovia.

De acordo com a políci​​a, Mirela estava sem cinto de segurança e foi lançada para fora do veículo durante o capotamento. Uma equipe de resgate da concessionária ViaRondon foi até o local e constatou a morte dela.

O jovem que conduzia o veículo​, um Fiat Mobi,​ sofreu ferimentos leves e não precisou ser levado para um hospital. À polícia, ele disse que capotou o carro após tentar desviar de um animal que estava na pista. Ele aceitou fazer o teste do bafômetro e o aparelho apontou que havia ingerido bebida alcoólica, porém, em nível abaixo do que prevê a prisão em flagrante.

O delegado plantonista decidiu liberá-lo após o registro do acidente, mas um inquérito foi instaurado e ele inicialmente responderá por homicídio culposo na direção de veículo​.

Mirela será velada em Birigui e enterrada na manhã desta terça (27), no cemitério de Coroados. (Com informações do portal Hoje Mais Araçatuba)​