Advogada suspeita de matar mãe e filho por envenenamento é presa

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (20) uma advogada suspeita de matar o ex-sogro e a mãe dele envenenados em Goiânia.

O caso começou a ser investigado na última segunda-feira (18), após a morte de Leonardo Pereira Alves. No boletim de ocorrência, a esposa da vítima disse que Amanda Partata comprou um doce para um café da manhã em família. O casal e a mãe de Leonardo, Luzia Alves, o comeram pela manhã de domingo (17).

Cerca de três horas após o consumo, Leonardo e Luzia começaram a apresentar dores abdominais, vômitos e diarreia. Ambos foram internados no Hospital Santa Bárbara, em Goiânia, mas morreram no mesmo dia.

Segundo o boletim, Luzia chegou a ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas o quadro clínico já estava bastante agravado.

A ex-nora, após ingerir a sobremesa em menor quantidade, também começou a sentir os sintomas enquanto estava indo para Itumbiara e retornou à capital.

A família acreditava que o alimento estaria contaminado, causando as mortes, e solicitou uma investigação. A polícia e outros órgãos de fiscalização, como o Procon Goiás, visitaram as unidades da empresa para buscar irregularidades e evidências de contaminação.

“Os agentes verificaram informações contidas nas embalagens, datas de fabricação e validade, acomodação e refrigeração dos doces e, nesta ocasião, não foi constatada nenhuma irregularidade nos produtos fiscalizados. As informações e documentação foram repassadas para a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, que segue com as apurações”, informou o Procon Goiás.

O delegado Carlos Alfama, responsável pelo caso, afirmou que o caso é complexo. “O caso é bem complexo, envolve um grau de psicopatia. Vamos ouvir novamente a Amanda, porque existem detalhes relevantes, inclusive de outros crimes relacionados à investigada. O que nós adiantamos é que, de fato, se trata de um duplo homicídio por envenenamento”, disse.

Na delegacia, ao ser questionada sobre o crime, Amanda afirmou mais de uma vez que não cometeu o crime e chegou a mencionar que está grávida. DCM