PERDA: falece a senhora Cleide Maria Bimbato dos Santos, aos 66 anos de idade

É com pesar que o votunews.com.br comunica o falecimento da senhora Cleide Maria Bimbato dos Santos, aos 66 anos de idade, ocorrido às 11 horas, desta quinta-feira, dia 21, na Santa Casa de Misericórdia. A senhora Cleide era casada com o senhor Amadeu Rodrigues do Santos, deixa os filhos Rogério e Eriberto, além dos netos Leonardo e Ruan. Muito querida por todos de Votuporanga e região, nos últimos anos, ela estava residindo na vizinha cidade de Valentim Gentil.

O seu corpo será velado no Velório Municipal de Votuporanga a partir das 18 horas, desta quinta-feira, e o sepultamento ocorrerá nesta sexta-feira, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

VEJA O COMUNICADO DA FAMÍLIA

O SENHOR SE COMPRAZEU EM RECOLHER A NOSSA QUERIDA E SAUDOSA IRMÃ CLEIDE MARIA BIMBATO DOS SANTOS AOS SEUS 66 ANOS DE IDADE

A SERVA DE DEUS FAZIA COMUM EM SANTO ANTÔNIO DO VIRADOURO

A SERVA DE DEUS VEIO A FALECER AS 11.05 HS DA MANHÃ NO DIA 21/12/2023

O SEU CORPO SERÁ VELADO NO VELÓRIO MUNICIPAL EM VOTUPORANGA A PARTIR DAS 18 HS

SERVIÇO FUNERAL SERÁ REALIZADO AS 8 HS DA MANHÃ

PEDIMOS O COMPARECIMENTO DA IRMANDADE NO SERVIÇO DE FUNERAL

DEUS ABENÇOE A TODOS

MINISTÉRIO DO VIRADOURO