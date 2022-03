Jovem de 22 anos morre em Cardoso

Nota de falecimento !! É com muito pesar que comunicamos o falecimento do jovem Gustavo de 22 anos , faleceu hoje em Cardoso por volta das 14 horas.

A Polícia Militar foi acionada, além da unidade do SAMU, mas chegando no local já constatou o jovem sem vida, a mãe do jovem em estado de choque foi levada também a Santa casa de Cardoso SP.

Rádio Povão: