PERDA: falece a senhora ODILIA DIOGO MANCHINE, aos 85 anos de idade

NOTA DE FALECIMENTO: Comunicamos o falecimento de ODILIA DIOGO MANCHINE, aos 85 anos de idade, moradora da Rua Rio Grande, Jardim Santo Antônio, em Votuporanga.

Faleceu de abdômen agudo, insuficiência renal e insuficiência cardíaca. Deixa 4 filhos: Valdomiro, Leonilda, Lurdes e Marlene, alem dos ventos, netos e bisnetos.

Velório no Cemitério Municipal e sepultamento no mesmo Cemitério as 17 hs.

Familiares agradecem os votos de pesares.