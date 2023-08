Mulher é assassinada pelo ex-marido em rodovia de Bálsamo

Vítima estava em uma moto com o namorado, a caminho do trabalho, quando o suspeito atropelou os dois e disparou tiros na pista

A Polícia Civil de Bálsamo, a quase 30 quilômetros de Rio Preto, investiga o feminicídio de uma mulher de 39 anos, registrado na manhã desta terça-feira (29/8), na rodovia Euclides da Cunha, sentido Tanabi.

Segundo informações da polícia, Luciane Albino de Freitas Lima e o namorado estavam a caminho do trabalho em uma moto quando foram surpreendidos pelo ex-marido dela, que estava em um carro. O suspeito atropelou o casal, que caiu no chão. O homem atirou três vezes contra a mulher e tentou atingir o namorado dela, mas não conseguiu.

Ainda de acordo com a polícia, os dois iniciaram uma luta – o namorado de Luciane ficou ferido, com fratura no braço. Ele foi socorrido e internado no Hospital de Base de Rio Preto. Já Luciane foi socorrida com vida e encaminhada para o PS de Bálsamo, mas não resistiu e morreu.

O suspeito está foragido. Gazeta de Rio Preto