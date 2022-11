Idosa quebra costela ao ficar presa em ônibus

Uma idosa de 81 anos quebrou a costela após ter o corpo prensado pela porta de um ônibus da Circular Santa Luzia, em Rio Preto. A vítima teve de passar por atendimento médico na UPA Tangará.

A vítima embarcou no ônibus com destino ao bairro Conjunto Habitacional São José do Rio Preto na tarde de sexta-feira, 4. O acidente ocorreu quando a idosa descia, no ponto localizado na rua Manif Antonio Macul.

Antes da idosa completar a descida do ônibus, o motorista teria fechado a porta para, em seguida, continuar a viagem, mas ele parou, a pedido dos outros passageiros, que viram a aposentada presa na porta do veículo.

O motorista do veículo abriu novamente a porta para que a idosa fosse liberada e finalmente descesse no ponto. Em casa, a mulher passou a sentir dores no peito.

A idosa foi procurar atendimento médico no Pronto Socorro da UPA Tangará. Por meio de exame de imagem, foi constatada que aposentada sofreu a fratura de uma das costelas.