Desempregado é preso furtando picanha, paga fiança e é liberado

Um desempregado de 41 anos foi preso em um supermercado, no Residencial Caetano, em Rio Preto, depois de furtar cerca de 2,5 quilos de carne, avaliados em R$ 165,57. Ele foi flagrado pelo circuito interno de segurança, detido no estacionamento do local e pagou fiança de R$ 500 para responder ao processo em liberdade.

De acordo com o boletim de ocorrência, funcionários do estabelecimento flagraram o homem escondendo uma peça de carne bovina embalada na cintura, presa ao short, na última quarta-feira (6). Na ocasião, o suspeito passou pelo caixa e não pagou pelo produto.

Nesta sexta-feira (8), ele retornou ao estabelecimento e foi flagrado novamente escondendo duas peças de carne. Em acompanhamento pelo circuito interno de cameras de segurança, os funcionários perceberam que o homem passou pelo caixa e, novamente, não pagou pelos produtos.

Ele foi abordado pela equipe de seguranças do local no estacionamento, que encontraram uma peça de picanha e outra de coração de alcatra. Ao ser questionado pelos funcionários, o homem confessou os furtos e justificou que estava trocando as peças de carne por entorpecentes para consumo pessoal.

A Polícia Militar foi acionada e levou o homem preso ao Plantão Policial. O delegado de plantão registrou o caso como furto de estabelecimento comercial e determinou fiança de R$ 500, que foi paga pelo desempregado.

O homem foi solto e vai responder pelo crime de furto em liberdade. A pena varia de 1 a 4 anos de prisão.