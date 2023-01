MP denuncia homem que passou a mão em adolescente de 14 anos

O Ministério Público de São José do Rio Preto (SP) ofereceu denúncia contra um homem de 40 anos, apontado de cometer crime de ato libidinoso contra uma adolescente de 14 anos, em novembro do ano passado, em Uchoa (SP).

Segundo a denúncia oferecida pela Promotora de Justiça, Valéria Andréa Ferreira de Lima, o indivíduo teria passado a mão na adolescente, enquanto caminhava pela praça João Birolli, junto com a irmã e também algumas amigas. Ele responde pelo crime de ato libidinoso, onde a pena pode chegar até a cinco anos de prisão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu no dia 29 de novembro do ano passado, por volta das 21h30. O suspeito começou a “mexer” com elas dizendo: “psiu, psiu” (SIC) e, quando a vítima estava em uma fila na praça, ele puxou o cabelo dela e apertou suas nádegas. Em seguida a irmã o repreendeu e acionou a Polícia Militar.

Na época, o suspeito chegou a ser detido, foi levado para a delegacia, mas o delegado decidiu apenas ouvi-lo e liberá-lo. O denunciado tem até 30 dias para apresentar defesa.