Acidente deixa homem em estado grave em Cardoso

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um acidente ocorrido no início da noite deste domingo, dia 5, deixou um homem em estado grave. O acidente ocorreu na vicinal entre Cardoso e São João do Marinheiro.

O homem, que não teve seu nome revelado, dirigia um carro que colidiu contra outro veículo perto da ponte do rio Marinheiro.

Com o impacto, o veículo dele saiu da pista e caiu em uma ribanceira. A vítima foi atendida pela equipe de socorro do SAMU, levada para o Pronto Socorro de Cardoso e transferida para a Santa Casa de Votuporanga, onde foi entubada e transferida hoje (6) para o Hospital de Base de Rio Preto.

Os ocupantes do segundo veículo se feriram levemente. As causas do acidente serão investigadas.