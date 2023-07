Homem morre após ser atropelado na Washington Luís em Mirassol

O acidente aconteceu na noite deste sábado, dia 22.

Um homem morreu na noite deste sábado, 22, após ser atropelado por uma caminhonete na rodovia Washington Luís, em Mirassol. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h40 no km 451 da pista sentido Rio Preto. O condutor da caminhonete alegou que o pedestre, identificado como Cícero Silva (idade não informada), atravessou repentinamente a pista e ele não teve tempo de frear. A vítima morreu ainda no local do acidente.

Um amigo de Cícero informou que, mais cedo, o homem sofreu uma convulsão no trabalho e foi levado para o posto de saúde de Mirassol, onde foi medicado e liberado. Ainda não há informações sobre o velório.

Fonte: https://www.diariodaregiao.com.br/cidades/homem-morre-apos-ser-atropelado-na-washington-luis-em-mirassol-1.1255568