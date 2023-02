FATAL: RAPAZ DE 23 ANOS MORRE APÓS ACIDENTE DE MOTO EM BIRIGUI

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Jovem foi socorrido com vida e morreu no Pronto Socorro Municipal de parada respiratória

Jean Santos Marçal, de 23 acabou morrendo após se envolver em um acidente de moto, nesta terça-feira (31), em Birigui.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado por uma amiga da vítima, a fatalidade ocorreu na rua José Masson, no bairro Residencial Candeias, nas primeiras horas do dia.

Jean foi socorrido ainda com vida e foi levado para atendimento médico no PSM (Pronto Socorro Municipal). A causa do acidente ainda é desconhecida.

A jovem informou que foi informada da ocorrência por um outro amigo, que trabalha no Corpo de Bombeiros da cidade. Ela então se dirigiu até o PSM em busca de informações sobre o estado de saúde da vítima.

Conforme relatou a moça para a Polícia Civil, ela foi informada da morte do amigo por volta das 8h. Ainda de acordo com ela, o jovem não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu após sofrer uma parada respiratória.

ACIDENTE

No momento do acidente Jean conduzia uma motocicleta Honda/CG Titan 150 cilindradas. O corpo dele foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba, onde passaria por exame necroscópico que irá apontar a causa da morte e toxicológico.

Embora morador de Birigui, a amiga do rapaz informou para a polícia que ele não possuía nenhum parente na cidade. O corpo do jovem está sendo velado na capela da Funerária São Judas Tadeu.

018news.com.br