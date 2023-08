Caminhoneiro de Fernandópolis se envolve em acidente com morte em MG

Um acidente por volta das 7 horas da manhã desta segunda-feira 21/08 na MG-426 KM-03 entre Iturama e Água Vermelha, envolvendo um VW Saveiro que colidiu na lateral de um caminhão carregado com um Trator, tirou a vida de um jovem

Segundo o motorista do caminhão de Fernandópolis/SP de 53 anos, ele relatou aos policiais rodoviários que o motorista da Saveiro teria invadido a pista batendo do lado direito do caminhão.

O motorista da Saveiro ficou preso às ferragens, morreu no local e foi retirado pela corporação dos Bombeiros de Iturama/MG.

Foi identificado como Heitor Queiróz e Brito de 27 anos e trabalhava com viveiro de plantas (jardineiro) em Iturama,

A perícia da polícia civil esteve no local, para realização dos seus trabalhos e após o corpo liberado. Patrocínio Online