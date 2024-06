Enfermeira fica ferida ao ser atacada por cachorros em semáforo

Uma enfermeira de 35 anos foi vítima de um ataque de cachorros enquanto aguardava o sinal verde em um semáforo na Avenida Juscelino Kubitschek, em São José do Rio Preto. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (7).

Segundo a vítima, ela estava saindo do trabalho de moto quando um grupo de cães, pertencentes a um morador em situação de rua, iniciou uma briga. Nesse momento, os animais se direcionaram à enfermeira, que foi derrubada da moto, arrastada e mordida diversas vezes.

Apesar de estar em um local movimentado, a vítima não recebeu ajuda de ninguém que presenciou a cena. Ela precisou se levantar e se afastar dos animais por conta própria.

Com ferimentos, a enfermeira entrou em contato com amigos, que a socorreram e a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. Devido à gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para a UPA do Tangará e, posteriormente, para um hospital da cidade.

A vítima informou que irá procurar a polícia e a Defensoria Pública para que as autoridades tomem as medidas cabíveis contra o responsável pelos animais.

A Prefeitura se manifesta:

Em nota oficial, a Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal de Rio Preto esclareceu que, em casos como este, é necessária uma ordem judicial para que a retirada dos animais de seu responsável seja autorizada. A secretaria também informou que está ciente do caso e que acompanha a situação.