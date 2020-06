Capotamento seguido de colisão deixa três feridos na Rodovia Euclides da Cunha, em Simonsen

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU encaminharam as vítimas para à UPA e Santa Casa de Votuporanga/SP, com ferimentos considerados leves.

No início da noite desta quarta-feira (24), um acidente envolvendo dois veículos na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo ao trevo de Simonsen – distrito de Votuporanga/SP – deixou três feridos.

De acordo com informações, por motivos que ainda serão esclarecidos o VW/Parati teria capotado na pista, sendo posteriormente atingido pelo Toyota/Corolla que não conseguiu desviar.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), assim como equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e socorreram o condutor T.S.S., de 33 anos, até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com ferimentos considerados leves.

Já o casal que estava no outro veículo foi encaminhado para o pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga, também com ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária foi acionada para atendimento da ocorrência, assim como a Polícia Científica que deve emitir parecer apontando as causas do acidente.

O fluxo de trânsito recebeu sinalização de equipes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e não foi prejudicado.