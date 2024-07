Motorista sai ileso após capotamento na Euclides em Fernandópolis

Um acidente na Rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis, deixou os motoristas que passavam pelo local em alerta. Um Chevrolet Celta capotou no sentido Estrela, mas felizmente não houve vítimas. O fato aconteceu na tarde de domingo, dia 30,

O condutor do veículo, que saiu ileso do acidente, relatou às equipes do Corpo de Bombeiros que perdeu o controle do carro, resultando no capotamento. Apesar do susto e dos danos materiais, o motorista recusou atendimento da equipe de resgate que chegou prontamente ao local.