Traficantes armados são presos com drogas, motos furtadas e R$ 1,8 mil

Um grupo de traficantes formado por quatro homens e dois adolescentes foi detido após uma troca de tiros, na tarde desta quarta-feira (12), no bairro Santo Antônio, região norte de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo informações da PM, a equipe fazia um patrulhamento no local porque recebeu uma denúncia de estava acontecendo uma “guerra de gangues” no bairro, com disparos de arma de fogo. Os dois menores de idade foram abordados quando estavam saindo de uma casa com uma motocicleta. Um deles estava armado.

No mesmo instante, ainda segundo a polícia, a corporação ouviu um barulho vindo do interior da casa e lá os quatro homens embalando drogas. Eles foram presos.

Os policiais apreenderam dois tijolos de maconha, 39 porções da mesma droga, seis celulares, R$ 1,8 mil em dinheiro, três armas e duas motocicletas que haviam sido furtadas.

Os quatro homens foram presos por tráfico de drogas e serão encaminhados para a carceragem da DEIC. Os menores infratores foram apreendidos por furto e porte de arma. Eles serão encaminhados para a Vara da Infância e Juventude. SBT Interior