Polícia Federal prende 3 que compraram dinheiro falso

Empresário e casal negociaram pela internet e receberam cédulas falsas pelo correio:

A Polícia Federal de Jales fez duas apreensões de cédulas falsas em Santa Fé do Sul e Jales em menos de 24 horas. Três pessoas foram presas em flagrante. Com os presos a PF apreendeu 40 cédulas falsas de R$ 100 reais cada, totalizando R$ 4 mil. Entre os presos está um empresário.

Após receber informações sobre a comercialização pela internet e aplicativo de celular e entrega via postal de cédulas falsas, a PF fez diligências na região para identificar e prender os envolvidos.

Na quinta-feira, (07/01), o casal J.L.R.G e L.S.C., ambos moradores de Santa Fé do Sul, foi preso na posse de R$ 3.000,00 (três mil reais) em cédulas falsas de R$ 100 reais, que foram recebidas através de encomenda postal.

Na tarde de ontem, a PF conseguiu surpreender e prender em flagrante delito, no centro de Jales o empresário O.S.N. A prisão ocorreu logo após ele retirar uma encomenda contendo R$ 1 mil em cédulas falsas de R$ 100 reais. O preso confessou o crime e disse que adquiriu as mesmas por meio de contatos mantidos pela internet e através de aplicativos de mensagens.

A Polícia Federal continu com as investigações objetivando identificar outros criminosos que comercializam cédulas falsas bem como os responsáveis pela confecção das mesmas.

A autoridade policial ouviu os presos, que foram indiciados pelo crime de cédula falsa, tipificado no artigo 289, parágrafo primeiro, do Código Penal Brasileiro e caso sejam condenados por este crime estarão sujeitos à pena de até 13 anos de reclusão. Os presos foram encaminhados para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, onde permanecerão à disposição da Justiça Federal de Jales.