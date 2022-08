Um motorista procurado por tráfico de drogas foi preso com mais de duas toneladas de skunk e maconha na Rodovia Miguel Jubran (SP-333), em Tarumã (SP). O flagrante ocorreu na tarde de ontem, terça-feira (30).

Segundo a Polícia Rodoviária, as drogas estavam em uma carreta com placas do Paraná que seguia sentido Tarumã-Assis (SP).