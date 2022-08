MOTORISTA DESAPARECE APÓS CAMINHONETE CAIR NO RIO TIETÊ

Corpo de Bombeiros de Lins foi acionado para procurar possíveis.

Uma caminhonete caiu de uma ponte no Rio Tietê depois de bater em um veículo utilitário na Rodovia Leonor Mendes de Barros (SP-333), em Pongaí (SP). Na manhã deste domingo (21), o Corpo de Bombeiros fazia buscas no rio por possíveis vítimas. O acidente aconteceu no início da noite de sábado (20). De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista da caminhonete seguia pela rodovia quando, no quilômetro 231, tentou fazer uma ultrapassagem e bateu na lateral de uma van. Com o impacto, o motorista perdeu o controle do veículo, colidiu contra a barreira de proteção da ponte e caiu no Rio Tietê.

A polícia informou que o motorista da van não se feriu, mas o condutor da caminhonete não havia sido localizado até a manhã deste domingo. O veículo permanecia submerso e não há informações sobre quantas pessoas estavam dentro dele.

Foto: Cesar Evaristo

Fonte: G1