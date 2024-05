Mulher de 29 anos morre em acidente de moto em Ibirá

Acidente aconteceu na noite deste sábado, 18

Uma mulher de 29 anos morreu em um acidente de moto na vicinal Rubens de Aquino, em Ibirá, na noite deste sábado, 18.

Segundo o registro policial, Samira Beatriz Nicacio Belo estava na garupa da motocicleta

quando a irmã dela perdeu o controle do veículo e ambas caíram.

Não há informações sobre outros veículos envolvidos. As causas do acidente são investigadas pela Polícia

Civil. A irmã, que pilotava a moto, foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Ibirá. Samira,

no entanto, não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto, onde passou por exame necroscópico. Núcleo Digital [email protected]