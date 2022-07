Motociclista morre no dia do aniversário após bater em poste

Uma motociclista, de 51 anos, morreu no dia do aniversário após bater contra um poste na tarde desta quarta-feira, 29, na rua Ernesto Alves, no Conjunto Habitacional São José do Rio Preto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma testemunha contou à Polícia Militar que a vítima seguia de moto, quando perdeu o controle da direção após desviar de uma lombada e bateu contra um poste de energia elétrica.

As equipes do Samu chegaram a ser acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O corpo de Lúcia de Souza foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto.

As equipes da perícia também compareceram ao local e as causas do acidente vão ser investigadas.

Gazeta de Rio Preto