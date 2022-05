Motociclista fica gravemente ferido em acidente em Votuporanga

Acidente ocorreu na noite de terça-feira (24) na Marginal Nasser Marão Filho, próximo de uma alça de acesso à Rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga/SP. Vítima, de 24 anos, foi encaminhada para o Hospital de Base.

Um motorista de 43 anos bateu o carro que conduzia em uma motocicleta na noite desta terça-feira (24.mai), na Marginal José Marão Filho, próximo de uma alça de acesso à Rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, S., conduzia um GM/Ômega, com placas de Paulo de Faria/SP, no sentido Simonsen, onde reside; contudo, ainda por razões a serem esclarecidas acabou colidindo frontalmente contra uma Yamaha YBR 125, com placa de Ourinhos/SP, que seguia no sentido oposto.

Com o impacto, P.J.R.M., de 24 anos, que segundo apurado não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação), ficou gravemente ferido, sendo socorrido pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa de Votuporanga.

Em nota, o centro médico informou que “na manhã desta quarta-feira, dia 25 de maio, o paciente foi transferido para o Hospital de Base em São Jose do Rio Preto”.

O motorista que recusou o teste do bafômetro foi apresentado na Central de Flagrantes e colocado à disposição da autoridade policial.

Já a motocicleta, veículo de leilão, que estava com a documentação irregular foi apreendida e encaminhada ao pátio.

As causas do acidente devem ser investigadas.