Dono de área destrói vegetação de preservação ambiental

Polícia Ambiental constatou devastação por imagens em Santa Clara D’Oeste

Durante Policiamento Ambiental, pelo município de Santa Clara D´Oeste, bairro Córrego do Can Can, policiais militares ambientais vistoriaram uma propriedade rural visando atender o Relatório de Informações Técnicas (RIT), que é um produto do monitoramento digital realizado através de comparação de imagens de satélite, a fim de instruir a fiscalização em campo das equipes operacionais.

O Relatório constava uma suposta intervenção antrópica mediante a supressão de vegetação nativa, ocorrida entre maio de 2016 e dezembro de 2018.

No local, a equipe de policiamento ambiental constatou que realmente houve a supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração, em uma área total de 0,5449ha.

Diante do fato, foi elaborado em desfavor do infrator, o Auto de Infração Ambiental (valorado em R$ 3.814,30) “Por destruir 0,5449 há de vegetação nativa em estágio médio de regeneração, sem autorização do órgão ambiental competente, infringindo o art. 49 da Resolução SIMA 05/2021”.