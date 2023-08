Namorado é o principal suspeito de ter matado médica em Rio Preto

Câmeras de monitoramento filmaram o rapaz saindo do apartamento duas horas antes do corpo ser descoberto

A Polícia Civil está a procura do namorado da Thallita da Cruz Fernandes, 28 anos, apontado como o principal suspeito do assassinato da médica em Rio Preto. O corpo dela foi encontrado dentro de uma mala no apartamento do casal, no final da tarde de sexta-feira, 18, na rua Coronel Spinola de Castro.

Segundo mostraram as câmeras de monitoramento do condomínio, o rapaz foi visto saindo sozinho, cerca de duas horas antes de o crime ser descoberto. O casal tinha um relacionamento há aproximadamente três anos e morava junto no mesmo endereço.

Pelo o que foi encontrado no apartamento, a médica teria sido alvo de aproximadamente 30 facadas em várias partes do corpo, principalmente no tórax.

O crime teria ocorrido no quarto do casal. Logo em seguida, o corpo teria sido levado para o banheiro do apartamento e depois colocado na mala.

Um dos indícios é de que o autor do crime tenha tentado tirar o corpo da vítima de dentro do apartamento, na mala de rodinhas, mas desistiu porque um dos zíperes estourou, o que poderia expor durante o trajeto o que tinha em seu interior.

Por enquanto, a Polícia Civil ainda não tem pistas do namorado. O caso esta sendo investigado pela Delegacia de Homicídio, da Divisão Especializada em Investigações de Criminais (Deic), em Rio Preto.

