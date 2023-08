O jovem foi vítima de atropelamento na madrugada do último domingo, 06/08, na Av. João Gonçalves Leite, conhecida como Av. do Assary e, como consequência, teve ferimentos gravíssimos.

A morte oficial ocorreu ontem de manhã, no entanto, o corpo do jovem ainda permanece no hospital para verificar com a família, a possibilidade da doação de órgãos.