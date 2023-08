Acidente entre carro e carreta mata homem durante a madrugada

Um acidente registrado durante a madrugada desta quinta-feira (10) matou um homem na Deputado Jorge Maluly Neto (SP-463), em Bilac, na região de Araçatuba (SP).

De acordo com informações da polícia, um homem dirigia um Volkswagen Gol pela rodovia, quando bateu de frente com uma carreta carregada com soja. O impacto da batida foi tão grande que a carreta chegou a tombar no acostamento da pista. O carro também ficou destruído.

​O corpo do homem ficou preso nas ferragens, mas quando foi retirado pelos bombeiros já estava sem vida. A área foi preservada pela polícia para o trabalho dos peritos e o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). Já o motorista da carreta teve ferimentos leves.

A perícia vai indicar, em até 30 dias, o que provocou o acidente na pista.