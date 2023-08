Votuporanga recebe projeto PARALÍMPICO

Evento da Secretaria de Esportes Estadual e Prefeitura no Ginásio Mário Covas

Entre os dias 15 a 18 de agosto, Votuporangarecebeo projeto PARALÍMPICO(Programa de Desenvolvimento Paralímpico), uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo por meio das Secretarias de Estado de Esportes e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que visa fomentar o esporte paralímpico de base. O projeto tem como foco professores de educação física da rede pública, privada, de entidades e clubes, além de alunos de graduação do último ano de educação física e educadores que trabalham com práticas esportivas.

Durante os quatro dias do programa, os alunos terão a oportunidade dereceber a Capacitação Técnica, com conhecimento teórico e prático do esporte paralímpico, com foco nas modalidades de Atletismo, Futebol de cegos, Goalball, Tênis de Mesa, Natação, Bocha, Ciclismo e Vôlei Sentado.

As aulas práticas da Capacitação contarão com a aplicação de conceitos e técnicas, fundamentos básicos e adaptações necessárias para iniciar e dar continuidade ao processo educativo-esportivo nas modalidades destacadas.

Até o momento, foram capacitados mais de 5.000 participantes em mais de 55 etapas realizadas no Estado de São Paulo. Já em sua terceira fase, o projeto foi ampliado e passará por 28 cidades.

EmVotuporanga, o PARALÍMPICO será realizado entre os dias 15 a 18 de agosto no Ginásio Mario Covas – R. Sebastião de Lima Braga, 3010 – Pozzobon,Votuporanga- SP, 15503-045.

Os interessados em participar do PARALÍMPICO, podem se inscrever no sitehttps://paralimpico.com.br/. votuporanga tudo

Serviço

O que: Etapa PARALÍMPICOVotuporanga

Quando: 15 a 18 de agosto

Onde: Ginásio Mario Covas – R. Sebastião de Lima Braga, 3010 – Pozzobon,Votuporanga- SP, 15503-045