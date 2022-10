Morre idoso encontrado com sinais de agressão

O idoso de 65 anos encontrado desacordado e com graves lesões pelo corpo no Jardim Caparroz, em Rio Preto, morreu na noite de terça-feira, 18, na Santa Casa da cidade. Valdemar dos Santos Rodrigues desapareceu no último sábado, 15, após sair para ir à igreja, e foi encontrado na tarde de segunda, 17, em uma casa em construção.

A família procurava por Valdemar e chegou a fazer publicações nas redes sociais na tentativa de encontrá-lo. O Diário entrou em contato com uma familiar nesta quarta, mas ela preferiu não comentar o caso por estar muito abalada.

Valdemar, conhecido como Mazinho, foi encontrado em uma casa em construção, conhecida no bairro por ser frequentada por moradores de rua. Um técnico de enfermagem da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que o homem foi encontrado desacordado e sem as calças, com muitas lesões pelo corpo. Ele também não estava com os documentos pessoais. Um boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal.

O homem foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaguaré. De lá, foi transferido para a Santa Casa, onde permaneceu internado. A morte foi constatada às 23h40 desta terça.

O velório será realizado nesta quarta-feira, 19, e o sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério São João Batista.

Luna Kfouri – diarioweb.com.br