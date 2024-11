Casal é preso com cerca de 50 kg de entorpecentes em pizzaria

Um casal de comerciantes foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (5) no bairro Jardim Maria Lúcia em Rio Preto. De acordo com informações da…

Um casal de comerciantes foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (5) no bairro Jardim Maria Lúcia em Rio Preto. De acordo com informações da Polícia Civil, a dupla (que não teve dados revelados), guardava cerca de 50kg de entorpecentes em uma pizzaria na qual são proprietários.

A Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter), por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) vinha investigando os donos do comércio na Zona Norte, pois havia denúncias de que eles estariam fazendo entregas delivery de substâncias como cocaína, maconha e crack.

Após algumas diligências, policiais civis identificaram o ‘modus operandi’ da dupla. Nesta terça, por volta de 21h, momento em que estavam posicionados em uma campana, avistaram o casal se preparando para sair com uma motocicleta. A mulher estava com uma ‘bag’ térmica nas costas, o que motivou a abordagem.

Realizada revista, constatou-se que havia cerca de meio quilo de crack na bolsa, enquanto que com o homem nada de ilícito foi encontrado. Após a abordagem e apreensão do entorpecente que seria transportado, a equipe entrou no imóvel, procedeu buscas e apreendeu dezenas de tijolos de maconha, cocaína e crack além de balanças utilizadas para pesagem das drogas.

No total, de acordo com a polícia, havia 38 tijolos de maconha, dez de pasta base de ‘coca’, dez porções grandes de crack e uma porção média de cocaína, totalizando os cerca de 50kg informado no início.

O casal permaneceu preso, sem direito a fiança e acabou encaminhado para carceragem local, onde permanece à disposição da Justiça. (Com informações da Polícia Civil/Colaborou Karol Granchi)