Casal de idosos fica ferido após ser baleado em Tanabi

Homem, de 76 anos, e a mulher, de 80 anos, foram surpreendidos por um criminoso. Suspeito agrediu as vítimas e efetuou diversos disparos com uma arma de fogo.

Um casal de idosos foi baleado no bairro Jardim Brasília, em Tanabi/SP, na noite de segunda-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar, o homem, de 76 anos, e a mulher, de 80 anos, foram surpreendidos por um criminoso.

O suspeito agrediu as vítimas e efetuou diversos disparos com uma arma de fogo. O casal foi baleado e socorrido para o HB (Hospital de Base) de São José do Rio Preto/SP.

Ainda segundo a polícia, o homem contou às equipes da corporação que acredita que o autor dos disparos seja um criminoso que tentou aplicar um golpe financeiro nele dias antes de ter a casa invadida.

O suspeito de atirar contra os idosos não tinha sido localizado até a publicação desta reportagem. A Polícia Civil segue investigando o caso.

*Informações/g1