Morre homem que levou quatro tiros no bairro Estação em Votuporanga

Faleceu na madrugada deste sábado, no Hospital de Base de São José do Rio Preto, o votuporanguense Henrique de Oliveira da Silva, 37 anos de idade. Henrique foi alvejado com pelo menos quatro tiros disparados por um indivíduo que pilotava uma motocicleta.

O crime aconteceu na noite do último sábado, dia 9, no Estação – próximo a Escola Estadual “Esmeralda Sanches da Rocha” -zona sul de Votuporanga.

Conforme a notícia divulgada pelo votunews.com.br, um homem pilotava uma motocicleta quando ao se aproximar da vítima disparou pelo menos quatro tiros, atingindo várias partes do corpo de Henrique. Imediatamente, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu a vítima até o pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga e, posteriormente foi transferida para o Hospital de Base de Rio Preto, vindo a óbito nesta madrugada.

De acordo com familiares, o corpo da vítima deverá ser liberado na tarde ou noite deste sábado, pois a família autorizou a doação de órgãos. O velório acontecerá neste domingo e o sepultamento no Cemitério Municipal de Votuporanga. Henrique era morador do bairro Matarazzo, deixa os tios Roselaine, Érica, Erley, Emerson.

As causas deste crime estão sendo apuradas pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga.

REPORTAGEM: www.votunews.com.br