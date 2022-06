O 7º Distrito Policial de São José do Rio Preto (SP) vai investigar a agressão contra um adolescente de 15 anos que ficou ferido. O caso foi registrado na última quinta-feira (02), na Escola Municipal Michel Pedro Sawaya, localizada no bairro Cristo Rei.

Segundo informações do boletim de ocorrência, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) faziam um patrulhamento pelo bairro quando foram acionadas para atender uma ocorrência de briga em escola. No local, os agentes encontraram o aluno desacordado. Ele havia levado um “mata-leão” e estava com um corte profundo na boca. O adolescente teve os dentes quebrados após levar vários socos.