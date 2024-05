Empresário será julgado novamente pela morte de web designer

O Tribunal de Justiça (TJ) anulou o júri popular que absolveu um empresário de 50 anos, acusado de assassinar o web designer Rodrigo Teodoro de Jesus, em São José do Rio Preto (SP). A decisão abre caminho para um novo julgamento do caso.

Crime e investigação

Rodrigo, de 39 anos, desapareceu em outubro de 2019. Seu corpo foi encontrado no dia 19 do mesmo mês, às margens da Rodovia Transbrasiliana em Onda Verde, com sinais de violência. A família reconheceu a vítima.

A investigação da Polícia Civil apontou o empresário como principal suspeito. Ele foi preso e confessou o crime, afirmando ter matado Rodrigo por asfixia e abandonado o corpo em área de difícil acesso.

Em depoimento posterior, o empresário negou o crime e apresentou outra versão dos fatos.

Primeiro julgamento e absolvição

O caso foi a júri popular em 2022. Quatro dos sete jurados entenderam que não havia provas suficientes para condenar o empresário por homicídio. Ele foi absolvido e colocado em liberdade.

Recurso do Ministério Público e anulação do júri

O Ministério Público, inconformado com a absolvição, recorreu da decisão. O promotor Evandro Ornelas argumentou que as provas eram evidentes e que o crime de assassinato havia sido cometido.

O TJ acatou o recurso e anulou o júri popular, determinando a realização de um novo julgamento.

Próximos passos

Ainda não há data definida para o novo júri. O advogado de defesa do empresário já declarou que vai recorrer da anulação do primeiro julgamento.

Se condenado, o empresário pode pegar de 12 a 30 anos de prisão.