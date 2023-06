Bebê tem a perna amputada após ser atropelada por motorista embriagado

Uma menina de dois anos de idade foi internada em estado grave e teve uma das pernas amputada após ter sido atropelada por um motorista embriagado, na noite da última sexta-feira (23), em Presidente Prudente (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a criança – que vai completar três anos em julho, estava brincando em uma praça com a supervisão do pai, no Parque Residencial Francisco Belo Galindo, quando foi violentamente atingida por um GM Monza desgovernado, que invadiu a calçada. De acordo com o pai dela, o automóvel seguia pela rua em alta velocidade, em zigue-zague.

A Polícia Militar foi chamada. O motorista, de 26 anos, havia sido agredido pelos moradores do bairro e foi encontrado caído em um barranco próximo ao local do acidente. Ele estava ensanguentado e com ferimentos na cabeça. O carro dele estava em chamas.

O homem foi socorrido por uma ambulância do Resgate, com voz pastosa e sinais de embriaguez, e levado para a Santa Casa, com traumatismo craniano leve. Ele permanece internado sob escolta policial.

A vítima ficou gravemente ferida. Ela foi socorrida pelo próprio pai e levada até o Hospital Regional de Presidente Prudente. De acordo com a equipe médica da instituição, a garotinha quebrou o quadril e teve uma das pernas amputada.

Ainda segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito já tinha antecedentes criminais. Ele não tinha permissão para dirigir e foi multado por embriaguez ao volante. Além disso, o homem também teve a prisão por homicídio contra menor de 14 anos na condução de veículo automotor decretada. Quando receber alta médica, ele será encaminhado a um presídio da região.